Policiais Rodoviários Federais prenderam, nesta segunda (dia 2), um casal que transportava 19 tabletes de substância análoga à maconha, perfazendo um total de aproximadamente 19 kg, dentro de uma mala no porta-malas do veículo. A abordagem aconteceu no km 275 da BR-393, em Dorândia, Barra do Piraí, durante fiscalização de rotina.

O veículo Honda Civic, com placas de Guarulhos, em São Paulo, passou por verificação, quando os agentes perceberam um forte cheiro de maconha ao abrir o porta-malas. Diante da suspeita, a equipe procedeu revista nas bagagens dos ocupantes e encontrou a droga.

O condutor de 25 anos assumiu a responsabilidade pelo entorpecente. O mesmo informou que se deslocava de Guarulhos com destino a cidade de Mar de Espanha, em Minas, onde entregaria a droga e nada mais quis informar.

Ele, que já possui antecedentes criminais e está em liberdade condicional, junto com sua esposa de 29 anos (passageira), foram conduzidos para a 88ª DP de Barra do Piraí.



O condutor e esposa permanecerão, a princípio, detidos e a disposição da autoridade policial para registro da ocorrência e demais procedimentos.