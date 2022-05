Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Operação Égide, durante fiscalização de combate ao crime, nesta segunda (dia 2), abordou um veículo Peugeot na altura do quilômetro 265 da Dutra, em Barra Mansa, com placas do município de Queimados, Rio de Janeiro.

O motorista, de 34 anos, apresentou apenas o CPF como documento de identificação, alegando que o veículo era emprestado.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi verificado que os itens de identificação apresentavam indícios de adulteração, contatando tratar-se de um clone, sendo o veículo original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/marca/cor licenciado em Belo Horizonte, de propriedade de uma locadora de veículos, com registro de roubo em 10/02/2022, no município de Duque de Caxias.

Ainda em consulta aos sistemas, verificou-se que o CPF apresentado como documento seria de outra pessoa e não do indivíduo abordado, estando este foragido da justiça com mandado de prisão aberto expedido em 08/12/2021, com validade até 14/10/2037, pela Vara de Execuções Penais da Capital (Rio de Janeiro).

Desta forma, foi dada voz de prisão ao indivíduo, cumprindo o mandado e, também, pelos crimes de receptação de veículo roubado e falsa identidade, por ter usado documento de outra pessoa tentando se passar por outro indivíduo.

A ocorrência foi apresentada na 90ª DP de Barra Mansa.

Foto: PRF