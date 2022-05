O curso de Direito completa vinte anos em agosto deste ano e para comemorar, o UniFOA promoverá a XXIII edição da Semana Jurídica, de 09 a 12 de Maio, de 9h às 12h e de 19h às 21h30min, com palestras e atividades práticas oferecidas pelas oficinas, no Campus Três Poços.

O objetivo é proporcionar aos alunos o aprendizado de conteúdos transversais, interdisciplinares e práticos. A semana Jurídica é uma das ações de fomento a qualificação dos discentes e formação continuada aos egressos. A professora e coordenadora do curso, Daniele do Amaral conta que várias pesquisas do curso nascem das experiências vivenciadas na semana jurídica.

“O curso de Direito trilhou um caminho de significativa importância nestes 20 anos. Muitos são os egressos do UniFOA com carreiras profissionais de destaque nas mais variadas áreas do mundo jurídico. Há muito o que se comemorar. O curso de Direito assim como a FOA/UNIFOA está sempre atento ao exercício da cidadania”, ela afirmou.

Segundo a coordenadora, em 2021, mesmo com a pandemia, foram prestados mais de 5 mil atendimentos por meio de diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Veja a programação das Oficinas:

Dia 10 – 9h às 12h

Inquérito Policial na prática

Local: Sala 13 – Prédio 10 (100 vagas)

Técnicas para atender um cliente

Local: Sala 13 – Prédio 10 (100 vagas)

Dia 11 – 9h às 12h

Inquérito Policial na prática

Local: Sala 14 – Prédio 10 (100 vagas)

Por que e como potencializar sua graduação e seus reflexos na carreira profissional

Local: Sala 13 – Prédio 10 (100 vagas)

Dia 11 – 19h às 21h30min

Inquérito Policial na prática

Local: Sala 13 – Prédio 10 (100 vagas)

Por que e como potencializar sua graduação e seus reflexos na carreira profissional

Local: Sala 13 – Prédio 10 (100 vagas)

Técnicas para atender um cliente

Local: Sala 01 – Prédio 10 (50 vagas)

Roda de debate: importância da ONU e seu papel sobre a guerra

Local: Sala 02 – Prédio 10 (50 vagas)

Programação das palestras:

Dia 09 – 19h às 21h30min

Lei Maria da Penha: conhecer para se proteger

Dr Antônio Furtado (Deputado Federal)

Local: Auditório William Monachesi

Dia 10 – 19h às 21h30min

13 de Maio e a Reparação: o parecer do IAB sobre “Aspectos Jurídicos da Reparação da Escravidão Negra”

Dr Humberto Adami

Local: Auditório William Monachesi

Dia 12 – 19h às 21h30min

Gestão estratégia de escritórios de Advocacia

Dr Luiz Fernando Chacon

