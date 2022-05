Agentes do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), realizam uma operação contra a fraude na concorrência em licitações para locação de veículos, nesta sexta-feira (dia 6). Batizada de Delaminados, a ação tem como objetivo cumprir 14 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas ligadas ao esquema.

Segundo as investigações, que tiveram início em 2018, antes da atual gestão, as licitações eram para prestação de serviços para órgãos da administração pública, como Centrais De Abastecimento do Rio de Janeiro (Ceasa-RJ), Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem). O inquérito do DGCOR-LD apura a presença de fortes indícios de estrutura organizada de empresas de fachada, com o intermédio de pessoas e divisão de tarefas, para cometimento de diversos crimes de fraude a licitações para obter vantagem econômica. Desta forma, o Governo do Estado do Rio de Janeiro é vítima deste esquema.

Durante as investigações, foi possível verificar que as empresas figuravam em outros procedimentos policiais, nos quais também apuram-se os crimes de fraude em licitações e organização criminosa, atuando em conluio e com o mesmo modo de operação.

A partir de relatório elaborado pela Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE), foram detectadas possíveis fraudes em três pregões eletrônicos para locação de veículos automotores, carros blindados e caminhonetes, que contaram com a participação de diversas empresas, com contratações no valor total de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Com a operação Delaminados, os agentes esperam obter elementos e informações a partir da apreensão de documentos, contratos, telefones celulares e demais equipamentos eletrônicos.