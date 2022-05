Na quarta-feira (dia 4), através de suas redes sociais, o ex-vereador de Volta Redonda, Raone Ferreira (PSB), anunciou a pré-candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. Os pilares de sua pré-campanha serão baseados na educação, no desenvolvimento econômico e na transparência no serviço público como meio de combater as desigualdades e privilégios na política. Raone conta com o apoio de seus copartidarios, o vereador Jari, e o deputado federal e pré-candidato a Senador, Alessandro Molon.

“Não dá para ficar só reclamando da política. Decidi colocar meu nome à disposição por entender que não dá para esperar a mudança que esperamos e merecemos cair do céu. Precisamos fazer a diferença nós mesmos! Não venho da política, sou professor de escola pública e acredito que não temos quem representa a educação na Câmara de Deputados. Não me sinto representado pela classe política da região. Ficamos apenas três meses na Câmara Municipal, e conseguimos realizar muitos projetos importantes para a população. Quero potencializar e multiplicar isso em Brasília para beneficiar toda a nossa região, o estado do Rio e o Brasil”, declarou Raone Ferreira.

Sobre Raone

Raone Ferreira tem 31 anos, é professor de história da rede pública, mestre em ensino pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista em tecnologia aplicada em comunicação e doutorando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Raone Ferreira posiciona-se como ativista pela educação, entre 2018 e 2021, foi Conselheiro Municipal da Juventude. Desde 2017, compõe a Coordenação do Setor da Juventude da Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda, mobilizando projetos sociais em 12 municípios da região.

Desde 2020, Raone é um dos alunos selecionados entre 12 mil inscritos a participar da escola de liderança política RenovaBR, que reúne jovens potenciais lideranças de todo o país. Também é fundador do projeto PraJá, movimento de renovação política e formação de lideranças em Volta Redonda e cofundador do canal de podcasts ‘Sobre História’.

Mandato temporário em números

Em dezembro de 2021, Raone Ferreira assumiu a cadeira na Câmara Municipal de Volta Redonda ocupada pelo vereador Jari que, por sua vez, foi convocado a ocupar o cargo de deputado estadual na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Em abril, o mandato temporário foi encerrado com o retorno de Jari à Câmara.

Em 100 dias de mandato temporário, Raone encaminhou mais de 100 ofícios a diversas secretarias municipais, relacionados a temas como saneamento básico, educação, pavimentação, segurança e defesa dos animais. Fiscalizou a estrutura e as condições de atendimento das 46 Unidades Básicas de Saúde do município, protocolou um relatório ao Ministério Público a partir de 125 denúncias realizadas pela população, através de formulário virtual sobre a violação de direitos à educação.

13 promessas de campanha foram realizadas. Dentre os oito projetos de lei protocolados pelo ex-vereador, dois foram aprovados: a lei municipal que torna pública e transparente a fila de espera da rede pública de saúde de Volta Redonda, além da lei para a implementação do atendimento em Libras e Braille em todos os serviços públicos e conveniados do município.

Convocou duas audiências públicas e realizou duas pesquisas para ouvir a população. Através do deputado federal Alessandro Molon, conquistou R$ 450 mil em emenda parlamentar destinados ao campus IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), à Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica da UFF (Universidade Federal Fluminense) e à Atenção Básica de Saúde do município.

Durante os três meses de mandato, o gabinete do ex-vereador Raone não utilizou recursos como o carro oficial, o auxílio gasolina e a linha telefônica oficial destinada aos parlamentares, mantendo o seu número pessoal como canal de atendimento à população.

Foto: Divulgação