O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello e a coordenadora do Sebrae (Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa) no Sul Fluminense, Paola Tenchini, se reuniram no fim da tarde desta segunda-feira (dia 9), com a direção da ArcelorMital. No encontro foi apresentado o Projeto Encadeamento Produtivo, com foco no fomento de relacionamentos cooperativos de longo e médio prazo, além dos pequenos negócios da região adequados aos requisitos das grandes companhias, estimulando a realização de negócios.

Paciello destacou que a intenção do encontro foi entender a necessidade e demanda da ArcelorMital com foco na capacitação dos gestores das médias e pequenas empresas. “Recentemente, a empresa anunciou investimentos da ordem de R$4,3 bilhões no Brasil. Deste montante, R$1,3 bilhão estão concentrados na unidade de Barra Mansa para expansão na produção da aciaria e laminação. Nosso intuito é manter grande parte desse recurso no município e na própria Região Sul Fluminense, movimentando a economia local e promovendo a geração de emprego e renda”, detalhou o secretário.

Paola Tenchini explicou que a evolução do Encadeamento Produtivo está diretamente relacionada à maior empregabilidade. “Neste primeiro encontro, acordamos sobre a realização de um estudo para mapear as necessidades da ArcelorMital e apontar dados que possam contribuir no diagnóstico que envolve a cadeia produtiva da empresa”.

O Programa Encadeamento Produtivo contempla a realização de diagnóstico da empresa e a elaboração de planos de ação específicos, além de rodadas de capacitação em grupo, com temas definidos a partir do resultado do diagnóstico. Inclui ainda consultorias e apoio técnico aos empresários, com estabelecimento de metas e gestão de indicadores mensais.

Ainda este mês, uma oficina de trabalho já está agendada para ser realizada na própria empresa. No encontro serão analisados os dados iniciais sobre os processos de compra da ArcelorMital e as empresas que podem se tornar potenciais fornecedoras nos próximos anos.

A ArcelorMital é a maior produtora de aço do país e líder global do setor e está presente em cerca de 60 países. No Brasil, a empresa tem unidades industriais nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

