Quatro homens foram presos, neste domingo (dia 1, por envolvimento no assassinato do perito papiloscopista da Polícia Civil, Renato Couto de Mendonça, lotado no Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP). Entre os presos estão dois sargentos e um cabo da Marinha.



A prisão dos autores contou com agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira), da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e do IIFP. De acordo com as investigações, o crime aconteceu após a vítima ter uma desavença com o dono de um ferro-velho, localizado na Praça da Bandeira.



O filho do proprietário do estabelecimento, um militar da Marinha, junto com outros colegas, sequestraram o agente em uma viatura da Marinha. A equipe da 18ª DP recebeu a informação, realizou diligências e identificou os autores, que foram presos.



Segundo a principal linha de investigação, Renato Couto de Mendonça foi morto e teve o corpo jogado no rio Guandu, no município de Japeri, na Baixada Fluminense. Buscas estão sendo realizadas para localizá-lo.



Os autores serão autuados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Fonte: PCERJ