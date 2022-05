Adiada em sua data original em função do quadro da Covid-19, a 31ª Corrida Rústica de São Sebastião de Barra Mansa atraiu cerca de mil corredores na cidade neste domingo (dia 15). A prova foi realizada pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), e contou com um percurso de sete quilômetros para atletas e corredores amadores com idade acima de 15 anos.

Ao todo foram 14 categorias disputadas. Matheus Chaves de Siqueira, de Taubaté, foi o primeiro colocado na categoria ‘Geral Mascuino’, mas o melhor barra-mansense foi Tadeu Darc Couto, segundo colocado. Já Diego Santos ficou em terceiro lugar. No feminino a vencedora foi Claudinea da Silva Ramos, seguida de Adriana Lima e Rute Gaspar.

Mesmo debaixo de chuva, os corredores se mostraram animados. O prefeito Rodrigo Drable participou da corrida e elogiou a estrutura. “Parabéns a nossa equipe do esporte que matou a pau! O percurso estava muito sinalizado, seguro e com uma grande equipe de suporte. Agradeço também ao apoio do Tiro de Guerra, Guarda Municipal e Polícia Militar”.

O jovem Paulo Vitor, morador da Vila Coringa, participou pela primeira vez da corrida e comentou a experiência. “Este ano é minha primeira participação e vim acompanhado dos meus pais que me incentivaram a correr, já que eles já participaram das outras edições e me disseram que o trajeto é tranquilo”, revelou, acrescentando que irá participar das próximas edições.

O coordenador da SMJEL, Elias da Corbama, agradeceu o apoio de todas as equipes que estiveram na produção do evento. “Fico muito grato de realizarmos mais uma edição da Corrida de São Sebastião. Mesmo com a chuva, os participantes vieram e realizaram um belo trabalho”.

Quem também marcou presença na competição foi o secretário de Educação, Marcus Barros. “Nossa cidade vive de suas tradições. Quanto melhor nós pudermos fazer para continuarmos com esse ar tradicional alinhando com a modernidade, nós estaremos ajudando, por isso quero agradecer ao prefeito Rodrigo Drable, ao Elias e sua equipe, ao Comandante da Guarda Sergio Valente e a todos os envolvidos na estrutura da corrida”, revelou o secretário.

O resultado completo está disponível no link: https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/resultados/576-xxxi-corrida-de-s%C3%A3o-sebasti%C3%A3o-barra-mansa-rj.

Foto: Divulgação PMBM