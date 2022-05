Os trabalhadores da Nissan, em Resende, votarão a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho na quinta-feira (dia 19), por escrutínio secreto. O acordo apresentado pela empresa prevê um reajuste de 5,2% maio e mais 5,2% em novembro e, para os funcionários com salários acima de R$ 8.710,62, um aumento fixo de R$ 925, a partir de maio. O vale alimentação será reajustado em 15,4%, passando para R$ 500,00, e com uma carga extra no mesmo valor.

Além disso, caso a proposta seja aprovada, haverá o pagamento de PPR de R$ 9.300 (15,6% a mais do ano anterior) e a antecipação 13º salário.

A votação será realizada na portaria da empresa, das 5h às 17h.

Veja a proposta completa:

Aumento salarial: 5,2% maio + 5,2% nov., salários acima de R$ 8.710,62 receberão aumento fixo de R$ 925, a partir de maio;

Mérito Empregados Horistas: 1,7% (média). O mérito será aplicado em outubro;

Desconto Restaurante desconto holerite de junho. O valor da refeição R$ 0,01 centavos por refeição ou média de 22 dias por mês;

Vale Alimentação: R$ 500 (reajuste de 15,40%);

Vale Alimentação – Carga Extra: R$ 500.

Antecipação Vale Alimentação (ano 21): R$ 430,33. Negociação ano 21 (prorrogação BH até Dez 24);

PPR: R$ 9.300 (15,6% a mais do ano anterior).

Auxílio Creche R$ 350 para criança até 36 meses.

Antecipação 13º salário. Exceção expatriados, impatriados e afastados INSS

Foto ilustrativa