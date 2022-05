A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na tarde desta segunda-feira (dia 16), um veículo Fiat/Uno abandonado na altura do km 286 da Dutra, na pista sentido São Paulo, um quilômetro antes do posto PRF em Floriano, Barra Mansa. O veículo é licenciado em Barra Mansa e, em consulta aos sistemas, foi constatado que fora furtado na data de hoje, no mesmo município.

Os policiais conseguiram contato com o proprietário para informar da recuperação, tendo este comparecido no local com a documentação comprovando a propriedade do veículo.

A ocorrência foi apresentada na 90ª DP (Barra Mansa) para registro da recuperação do veículo furtado e devolução ao respectivo proprietário.

A ronda realizada pelos agentes da PRF faz parte da Operação Égide, que visa a repressão ao crime nas rodovias federais.

Foto: Divulgação PRF