Em reunião realizada no Hotel Santa Amália, na noite de terça (dia 10), o Conselho de Turismo de Vassouras se reuniu para apresentação dos resultados do período. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e presidente do Conselho, Wanderson Farias, fez a prestação de contas, apresentou o esboço do Plano Municipal de Turismo e lançou o novo folder turístico.

“Desenvolvido pela secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, esse material impresso, que também será disponibilizado em formato digital, é mais completo e útil aos visitantes. O aumento do fluxo de turistas exige maior organização”, pontuou o secretário. O novo folder foi atualizado e totalmente reformulado graficamente, com inclusão de Qr Codes e listagem de hotéis e pousadas, fazendas históricas e outros detalhes.

Recentemente, o secretário Wanderson esteve em Brasília e apresentou o novo folder ao Ministro do Turismo, Carlos Brito, que aprovou a qualidade do material. Além do Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Câmara Municipal, no Ponto de Apoio ao Turista, que funciona na Antiga Estação Ferroviária, e em outros locais da cidade e da região, o folder será distribuído nas feiras e eventos em que Vassouras é representada pelos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Além dos conselheiros, proprietários de fazendas, hotéis, pousadas e outros representantes do trade turístico participaram da reunião, que aconteceu na nova sala de cinema do Hotel Santa Amália. “Parabenizo a empresária Ana Lúcia Furtado pelo lançamento desse espaço especial que vai receber ações do Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café”, disse Wanderson, que ainda ressaltou: “É muito importante a união de todos para manter o ritmo de crescimento do turismo vassourense. A interlocução com o trade é essencial para a compreensão das demandas e a busca por caminhos para atendê-las”.

