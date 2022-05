A 89ª DP (Resende) e outras delegacias do 5° Departamento de Polícia de Área (DPA) realizam, nesta terça-feira (dia 17), a “Operação Infra” contra uma facção criminosa que atua na Região Sul Fluminense. O objetivo da ação é cumprir 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Até o momento, nove mandados de prisão foram cumpridos, além de arma, drogas e rádio comunicador apreendidos.

De acordo com os agentes, o grupo criminoso que atua no Sul Fluminense utiliza armas de fogo de grosso calibre e métodos de intimidação coletiva, além de recrutar adolescentes para trabalhar no tráfico de drogas. As investigações já identificaram 12 traficantes, sendo eles residentes dos municípios de Barra Mansa, Volta Redonda e Resende, e outros que já estão presos.

Os policiais se reuniram na 5ª Risp, a Região Integrada de Segurança Pública, na Vila Mury, em Volta Redonda, de onde saíram no final da madrugada. De acordo com as primeiras informações, a operação está embasada em uma investigação que contou com quebras de sigilo telefônicos e de dados de aparelhos celulares apreendidos, que, de acordo com o delegado Ronaldo Aparecido, demonstraram a atuação de uma associação criminosa ligada à maior facção do estado

Um dos alvos da operação é a casa de uma advogada, responsável pela soltura ilegal do líder do grupo, em dezembro de 2021.