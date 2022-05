Atleta de natação do Clube dos Funcionários, Alice Fernandes de Paula conquistou quatro medalhas na Copa das Federações, realizada entre os dias 12 e 14 de maio, no Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio. Foram uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze.

Com apenas 17 anos e 1,65 de altura, Alice competiu pela Seleção do Estado do Rio de Janeiro no estilo borboleta. Em dezembro de 2021, a atleta já apresentava bons resultados e ficou entre as 10 melhores do país no Campeonato Brasileiro Júnior, realizado no Clube do Flamengo. Alice fez a prova em 1min7s93c – seu melhor tempo. Em julho 2021, ela ficou em 10° lugar estilo borboleta no Campeonato Brasileiro Júnior que aconteceu em Recife, Pernambuco.

A Copa das Confederações é organizada pela Farj (Federação Aquática do Rio de Janeiro) e filiada CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos). Durante a competição, os atletas poderão buscar índices classificatórios para o Campeonato Brasileiro que acontece em junho (Rio de Janeiro) e julho (Salvador).