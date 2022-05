No domingo (dia 22), foi realizado o lançamento de “Para Sempre Garoto”, exposição do Museu da Imagem e do Som (MIS) que faz parte da programação do Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café e vai ocupar a Sala Marianna Crioula, na Câmara Municipal, até junho.

O prefeito Severino Dias, o cineasta e organizador do Festival de Cinema, Bruno Saglia, o presidente do Museu da Imagem e do Som do Rio, César Miranda, o secretário de Estado de Turismo, Marcelo Monfort, e outras autoridades prestigiaram os abertura da exposição sobre Aníbal Augusto Sardinha, músico que ficou famoso como Garoto. Por meio de instrumentos, fotografias, partituras, documentos pessoais e materiais de divulgação exclusivos preservados pelo MIS, a exposição vai conduzir moradores de Vassouras e turistas pela obra do multi-instrumentista que viveu apenas 39 anos, mas marcou a história da música.

“Articulamos essa parceria importante com o Museu da Imagem e do Som, que começa com essa mostra na Sala Marianna Crioula. Essa foi uma das conquistas desses meses em que não medimos esforços para abrir portas importantes para o Festival de Cinema de Vassouras, como Secretarias de Estado e estabelecer parcerias para divulgação em pontos estratégicos como Novo Rio, Galeão, praia de Copacabana e Trem do Corcovado, além de todas as feiras de turismo”, disse Wanderson Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A Sala Marianna Crioula funciona na Câmara Municipal, local que também abriga o Centro de Atendimento ao Turista e será usado como sala de projeção ao longo dos próximos dias.

Durante o Festival de Cinema, entre 23 e 29 de maio, a Sala Marianna Crioula vai funcionar entre 9h e 18h, com entrada gratuita.

Foto: Divulgação