A Polícia Militar está engajada em combater o tráfico de drogas na região. Nesta quarta-feira (dia 25), policiais militares prenderam dois rapazes, de 22 e 28 anos, por tráfico de drogas no bairro Candelária, em Volta Redonda. O fato ocorreu na Rua São Sebastião, no conjunto habitacional do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Com a dupla, os agentes encontraram uma pedra de maconha, R$ 181 em espécie e dois aparelhos celulares.

De acordo com a ocorrência policial, durante patrulhamento a equipe foi avisada por um popular sobre elementos que estariam efetuando tráfico de drogas no lado de fora do endereço citado. Chegando ao local, foi feita a abordagem aos suspeitos e, após buscas minuciosas, foi encontrado o material ilícito. A dupla foi conduzida à 93ª DP (Volta Redonda) para medidas cabíveis.

Em Barra Mansa

Também nesta manhã (25), os agentes da 90ª DP (Barra Mansa) apreenderam material ilícito na Rua Amaro Venceslau, no bairro Boa Sorte. Assim como na ocorrência anterior, a participação popular também foi fundamental para o sucesso da ação policial. Foram apreendidos 32 pinos e 18 sacolés de cocaína. O material foi apresentado na delegacia da cidade. Ninguém foi preso.

Em Mendes

Já no município de Mendes, policiais da 4ª CIA do 10° BPM apreenderam, em um coletivo, mais de 4kg de maconha e 100 comprimidos de ecstasy e dois tabletes de haxixe. O fato ocorreu na noite de terça-feira (dia 24). Os agentes haviam recebido a informação de que traficantes de drogas, que atuam em algumas cidades do Sul Fluminense, estariam utilizando como meio de transporte os coletivos de uma das empresas responsáveis por viagens intermunicipais para trazerem entorpecentes para região.

Em virtude disso, por volta das 21h, foi efetuada abordagem a um coletivo em frente ao DPO, onde localizaram a droga na bagagem de um dos passageiros. Questionado, o suspeito disse que adquiriu os entorpecentes na comunidade da Nova Holanda, no Rio, e que iria entregar na cidade de Vassouras. O rapaz e o material apreendido foram encaminhados à 97ª DP.

Foto: Divulgação