Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) cumprem, nesta quarta-feira (dia 25), mandados de busca e apreensão em diversos endereços em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. Entre os locais, está a Câmara de Vereadores da cidade.

A ação busca aparelhos telefônicos, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de peculato e porte ilegal de arma de fogo praticados por uma vereadora. Segundo as investigações, a parlamentar e seu marido exigiam um repasse de parte das remunerações dos funcionários lotados no gabinete dela, como condição para permanecerem nos cargos que ocupavam. A prática, popularmente conhecida como “rachadinha”, acontecia desde o início do mandato da vereadora, em janeiro de 2021.

Os celulares apreendidos serão encaminhados para perícia.