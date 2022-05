Os trabalhadores da empresa Stellantis, antiga Peugeot Citroen, aprovaram a proposta para o acordo coletivo 2022. A votação aconteceu de forma remota, nesta quarta-feira (dia 25). Foram 811 votos pela aprovação e 314 rejeitando a proposta, além de 14 abstenções.

Com isso, os metalúrgicos da empresa terão um reajuste salarial de 12,47%, retroativo a 1° de maio e receberão uma PPR de R$ 9 mil, de acordo com a apuração das metas, e a antecipação, no valor de R$ 6.500 será paga na sexta (dia 27).

Veja a proposta completa aprovada pelos trabalhadores:

Reajuste de Aumento Geral = 12,47%, retroativo a 1/5/2022 (para ETAMS E MOOS).

TICKET-ALIMENTAÇÃO = reajuste de 70%, R$ 300, reatroativo a 1/5/22 (para ETAMS E MOOS).

HORAS EXTRAS: Segunda a sábado = 50% / Domingo = 100% / Adicional noturno = 20%.

REEMBOLSO-FARMÁCIA DE 50% (medicamentos listados) SEM limite de valor e para TODOS dependentes (Mediante receita médica válida e prescrição exclusiva para empregados/dependentes legais e conforme lista de cobertura previamente estabelecida que deve ser consultada antes de usar o benefício).

ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (FACULTATIVA) – JUNHO/22.

JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS. ESTABILIDADE DE 4 MESES a partir da aprovação desse acordo (demissão sem justa causa – para CDIs Etams e MOOs).

EVENTUAIS MINITURNOS EM FIM DE SEMANA PARA NOVAS CONTRATAÇÕES (dependendo da demanda).

BANCO DE HORAS: MANUTENÇÃO DO BANCO DE HORAS ATUAL (Regras de comunicação) Regra geral: 30 minutos = pode ser divulgado no mesmo dia / 1 hora = pode ser divulgado no dia anterior/Sábado = divulgado nas quartas-feiras que antecedem o dia de trabalho. Atenção: Caso as regras não sejam cumpridas, as horas trabalhadas serão consideradas automaticamente como hora extra.

PAGAMENTO de horas extras de forma alternada para os sábados trabalhados. 1º Sábado trabalhado em Horas Extras. 2° Sábado em Banco de Horas Obs. Em caso de sábado trabalhado, será aplicada a mesma carga horária praticada na semana.

PPR DE 2022: R$ 9.000*, com adiantamento de R$ 6.500 (pagamento em 27/5/22). *De acordo com atingimento das metas.

