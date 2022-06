A usina nuclear Angra 1 foi desconectada do Sistema Interligado Nacional (SIN), anunciou a Eletronuclear, na terça-feira (dia 31). De acordo com a estatal, a ação foi necessária para permitir uma troca preventiva da válvula de um pressurizador, no circuito principal da usina.

“No domingo (dia 29), à 0h12, a Eletronuclear desconectou a usina nuclear Angra 1 do Sistema Interligado Nacional para realizar a troca preventiva da válvula de um pressurizador, equipamento localizado no circuito principal da unidade. Trata-se de uma parada programada, em comum acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com duração prevista de 10 dias”, informou a empresa em nota.

As usinas Angra 1 e 2 geram energia equivalente a aproximadamente 3% da eletricidade consumida no país e 40% do consumo do estado do Rio de Janeiro. Angra 1 tem capacidade de 640 megawatts (MW) e Angra 2, 1.350 MW.

Em 2021, ambas geraram juntas 14,7 milhões de megawatts-hora (MWh). Esse total é capaz de atender cerca de 5,8 milhões de habitantes ou toda a iluminação pública do Brasil durante um ano inteiro.