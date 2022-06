Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda prenderam nesta quarta-feira (dia 1) um homem acusado pelos crimes de incêndio, dano e ameaça, no âmbito de violência doméstica. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo do 1ª Juizado Especial Criminal e cumprido no bairro Açude II.

Segundo a delegada titular da DEAM, Juliana Almeida Alves, a prisão foi decretada após o autor ter descumprido medidas protetivas. Após informações do setor de inteligência, os policiais localizaram o homem e efetuaram a prisão ao autor.

Ele foi levado à 93ª DP (Volta Redonda) e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional ficando a disposição da Justiça.