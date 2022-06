Com gol de Bruno Santos, o Volta Redonda vence o Sampaio Corrêa-RJ por 1 a 0 e termina a primeira fase da Taça Santos Dumont invicto e na liderança isolada da classificação geral.

Na semifinal, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Olaria e, por ter melhor campanha, jogará em casa e com a vantagem do empate. A data da partida ainda não foi definida.

Já pela Série C, o próximo jogo do Voltaço será contra o Vitória-BA, no domingo (dia 5), às 16h, no Barradão.

O jogo

Em um primeiro tempo com poucas chances de gol, Volta Redonda e Sampaio Corrêa-RJ não conseguiram sair do zero nos primeiros 45 minutos no estádio do Trabalhador.

Já na volta do intervalo, o Esquadrão de Aço não demorou a marcar e foi logo abrindo o placar aos dois minutos com o atacante Bruno Santos.

Em busca do empate, o Sampaio Corrêa-RJ passou a pressionar, porém, parou em Dida, que, tarde inspirada, fez, pelo menos, três grandes defesas, assegurando a vitória tricolor.

