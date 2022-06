O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (dia 2) a autorização da quarta dose de vacina contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais. Até agora, essa dose do imunizantes só estava liberada para pessoas com 60 anos ou mais, além de imunossuprimidos.

Por meio de comunicado, o ministro da pasta, Marcelo Queiroga, garantiu que o país tem vacina suficiente para avançar no segundo reforço para essa faixa etária. Também disse que o aumento no número de casos é resultado das flexibilizações, não apenas no Brasil, mas no mundo todo e informou que, nos últimos 15 dias, a média móvel de óbitos foi inferior a 120 casos por dia.

Rio amplia segunda dose de reforço

Com o anúncio do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que, a partir de amanhã (dia 3), pessoas com 50 anos ou mais poderão receber a segunda dose de reforço contra a Covid-19. Para receber a vacina, será necessário respeitar um intervalo de ao menos quatro meses em relação à primeira dose de reforço.

Só na semana passada, a cidade do Rio registrou 5 mil novos casos da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cada 100 testes em pessoas com sintomas gripais, 20 confirmam a presença do novo coronavírus. Apesar disso, a prefeitura decidiu não impor medidas restritivas.

Foto: Agência Brasil