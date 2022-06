Estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do UniFOA venceram o Prêmio Expocom em três categorias no 25º Congresso de Ciências da Comunicação na região Sudeste (Intercom Sudeste). Realizado pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, o evento aconteceu na PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) – Poços de Caldas (MG), de 26 a 28 de maio.

Ao todo, o UniFOA participou do congresso com 10 trabalhos, sendo 9 finalistas no Expocom e um de pesquisa científica, apresentada no Intercom Júnior. E para os vencedores, o próximo destino é João Pessoa (PB), onde acontecerá o 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, organizado pela Universidade Federal da Paraiba (UFPB), de 5 a 9 de setembro, com tema “Ciências da Comunicação contra a Desinformação”.

Confira os trabalhos premiados

PP02 – Campanha publicitária (conjunto/série)

Campanha 190 Contra a Intolerância Religiosa – RaíssaCasaño Bernardino (aluna líder)

PP05 – Spot (avulso)

Guaraná Antártica “É do Brasil!” – Iuri Alves da Silva (aluno líder)

RT05 – Produção audiovisual para mídias digitais (avulso ou conjunto/série)

Senta que lá vem História: Um resumo da história do Cinema – Caio Henrique Rodrigues de Oliveira (aluno líder)

Emoção da conquista

Segundo Clarisse Netto, uma das professoras do curso que acompanhou os estudantes no congresso, a emoção de receber os prêmios foi enorme.

“Nossos alunos realmente se prepararam e mergulharam de cabeça. Mas a grande emoção é vê-los subindo ao palco, comemorando, chorando, confraternizando. Esse é um sinal de que nosso curso está no caminho certo, preparando excelentes profissionais para o mercado e atendendo aos anseios desse mercado que muda de forma cada vez mais dinâmico”, sintetizou a professora de Publicidade e Propaganda.

Incentivo à produção acadêmica

O histórico de conquistas dos cursos de Comunicação do UniFOA gera enorme expectativa para a etapa nacional, pois a instituição já participa do Intercom desde 2012 e coleciona premiações ao longo desses anos. Já são 14 prêmios regionais e três prêmios nacionais conquistados pelo curso de Publicidade e Propaganda, além de um prêmio regional e outro nacional pelo Jornalismo.

Para o coordenador de Publicidade e Propaganda, Douglas Gonçalves, essas conquistas refletem o investimento em desenvolvimento acadêmico da instituição, que agrega também para o perfil do futuro profissional no mercado de trabalho.

“Mostra o trabalho dos professores, do projeto pedagógico do curso. A gente não foca em prêmios, mas sim na participação dos alunos no maior congresso da região Sudeste. Afinal, são trabalhos que eles fazem constantemente, durante a trajetória acadêmica, e o prêmio é o resultado de uma qualidade que os professores e alunos se dedicam e participam”, ressaltou o coordenador, que também acompanhou o grupo no Intercom.

Nesse aspecto, a docente Clarisse Netto também destaca que o aluno é instigado à produção acadêmica quando percebe que o estudo e a pesquisa são fundamentais para trabalhos práticos surpreendentes. “Além disso, a competição e o desafio estimulam o nosso aluno a sair da zona de conforto, a acreditarem em seus potenciais e a descobrirem novos caminhos e possibilidades”, evidenciou.

Trabalhos finalistas – Expocom Sudeste

JO 15 – Documentário jornalístico e grande reportagem em áudio e rádio (avulso)

O perfil profissiográfico do jornalista Ricardo Boechat: uma história contada por meio de um audiodocumentário – Matheus Souza de Azevedo Freitas (aluno líder)

PT 04 – Embalagem (avulso)

Embalagem Descartável Copo “Recicladênho” – Gabriel Marques Motta (aluno líder)

PT 14 – Projetos de extensão (avulso)

Documentário Clube Palmares, da palha ao concreto – Paula Machado de Santana Azeredo (aluna líder)

PP 01 – Agência escola/júnior de publicidade e propaganda (conjunto/série)

ACI – Agência de Comunicação Integrada – UniFOA – Juliana Cândida Moisés Souza Lima (aluna líder)

PP 06 – Produção publicitária audiovisual para TV e cinema (avulso)

Comercial TV Acolher é necessário – Lorena Jim Ferreira Santos (aluna líder)

PP 10 – Outdoor (avulso)

“O seu lixo está aqui” – Matheus da Silva Fernandes (aluno líder)

Trabalho Aprovado – Intercom Júnior

Interfaces Comunicacionais

Propaganda e Luta: Análise da Campanha do Plano Nacional de Plantio do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – Lorena Jim Ferreira Santos (aluna líder)

