A Polícia Militar prendeu, na noite de sábado (dia 4), um jovem de 20 anos com duas armas e mais de 1,5 kg de maconha no bairro Cidade Alegria, em Resende.

A prisão aconteceu após denúncias de que homens armados da cidade do Rio de Janeiro estavam escondidos no endereço. Após revista no imóvel, os agentes encontraram no guarda-roupa do suspeito duas pistolas, 31 munições, 1.524 kg de maconha, 360 cápsulas de cocaína, cinco pedras de crack, R$ 3.300 em espécie, uma faca e materiais utilizados no tráfico.

O homem disse à Polícia Militar escondeu o material pois estava devendo traficantes do local. Ele e a dona da casa foram levados para delegacia de Resende. A mulher foi liberada após depoimento. O jovem permaneceu preso por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Foto: PM