O Volta Redonda venceu o Vitória-BA por 2 a 1 em partida disputada neste domingo (dia 5), no Barradão. Com isso, o time se recolocou na zona de classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Gols de Lelê e Igor Bolt.

Thomaz Kayck marcou de cabeça após cobrança de falta, mas árbitro marcou falta do zagueiro em Léo Gomes e o gol foi anulado.

O Voltaço está em 6ª na competição, com 13 pontos.

Imagem: DAZN Brasil