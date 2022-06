A Prefeitura de Barra Mansa comemora os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Divulgados na última semana, os números referentes ao mês de abril apontam saldo positivo de 190 contratações formais na cidade. Foram 1.059 admissões e 869 desligamentos.

A maior geração de empregos aconteceu no setor de Serviços, com 469 postos de trabalho preenchidos. Em seguida, o Comércio, com 306, Indústria e Construção, 132 cada; e Agropecuária, com 20. O acumulado em 2022 é de 300 cargos positivos. Nos últimos 12 meses (Maio de 2021 a Abril de 2022), o saldo positivo é de 1.008 empregos.

O município realizou contratações tanto nas faixas etárias de empregos iniciais, 18 e 24 anos, quanto em profissionais já com experiência, 40 a 49 anos de idade.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, destacou que os dados positivos são reflexos das ações conjuntas de todos os setores do governo municipal. “Novos postos preenchidos significam um cenário econômico seguro, resultado da credibilidade do governo que gera novos investimentos. É um trabalho em conjunto, liderado pelo prefeito Rodrigo Drable e participação de todo o secretariado”, declarou Bruno, agradecendo a postura do chefe do Executivo em dar liberdade para que todos os líderes das Pastas possam atuar.

Foto: Paulo Dimas