O Hemonúcleo de Barra Mansa está promovendo um ‘Arraiá Solidário’ para incentivar a doação de sangue na cidade. A unidade está toda decorada com a temática das festividades juninas e conta com diversas comidas típicas para quem se voluntariar à doação. A ação, que começou nesta segunda-feira (dia 06), se estenderá por todo o mês de junho.

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, a iniciativa tem o intuito de atrair os doadores. “Com a queda da temperatura, normalmente temos uma baixa significativa nas doações, poucas pessoas se voluntariam a doar, o que acaba prejudicando o estoque. Então, a ideia do arraiá é uma forma de atrair e incentivar a população a ajudar através da doação”, revelou Thais.

A coordenadora destacou ainda, que “graças à divulgação da campanha, podemos ver que a iniciativa já foi bem recebida pela população e estamos conseguindo um número razoável de doadores, que estão sendo primordiais para manter a regularização dos nossos estoques. Faço um apelo aos que ainda não vieram: compareçam, pois os estoques de todos os tipos sanguíneos ainda estão em estados críticos”, pediu a coordenadora.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Para quem for doar, está disponível o estacionamento no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, também localizado no Centro de Barra Mansa.

Foto: Divulgação