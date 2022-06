“Os investimentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro no interior conseguiram alcançar ótimos resultados”, é o que garante o subsecretário de Governo, Julio Canelinha.

Segundo Julio, a secretaria de Estado de Governo tem levado diariamente segurança, assistência social e conscientização para o interior do Estado do Rio de Janeiro. “A missão da secretaria, assim como todo o governo de Estado, é cada vez olhar mais para o interior. A atual gestão conseguiu, em menos de um ano, alcançar ótimos resultados nessas regiões com a atuação dos programas Lei Seca, Segurança Presente e RJ para Todos'”, disse.

O RJ para Todos, que completou recentemente seis meses, com frequência realiza ações sociais em diversos munícipios do interior com o + Serviços. “Essas ações promovem para a população serviços essenciais como emissão de documentos, balcão de empregos e de direitos do consumidor, tratamentos voltados à saúde e ao bem-estar da população. Além de recreação e atividades lúdicas com as crianças. Várias cidades do interior já receberam a equipe do RJ para Todos, como Campos dos Goytacazes, Paraíba do Sul, Três Rios e São Francisco de Itabapoana, entre outras.”, explicou o subsecretário.

Ações como a Operação Lei Seca, que recentemente iniciou o projeto “Educação para o Trânsito – Escola Nota 10”, são destaque, segundo Julio. “A equipe de educação, formada por agentes PCD’s que são vítimas de acidentes de trânsito envolvendo a mistura de álcool e direção, realiza palestras educativas para alunos do 3º ano do Ensino Médio de escolas estaduais. Ações como essas são importantes para levar aos futuros motoristas a mensagem de nunca dirigir depois de beber. Esse projeto é fruto de uma parceria com o Detran-RJ e a Secretaria de Educação e teve seu início no mês de março no município da Paraíba do Sul, minha cidade”, disse.

Julio Canelinha também ressalta o trabalho do projeto Segurança Presente. “Os municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Três Rios e Teresópolis foram contemplados com o programa, que tem como objetivo estar cada vez mais próximo da população com a abordagem de proximidade. Essas três bases somadas já registraram mais de 600 ocorrências. Estamos seguindo o projeto do governo do Estado de investir e de olhar mais para o interior do Rio de Janeiro. Todos os municípios precisam receber a mesma importância e é por isso que os programas da secretaria atuam cada vez mais nessa região”, afirmou o subsecretário.