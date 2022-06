O Volta Redonda empatou por 1 a 1 com o Olaria na noite de quinta-feira (dia 9), em partida pela Série A-2 do Campeonato Carioca. Antes da partida, uma enorme confusão tomou conta dos arredores do Estádio Raulino de Oliveira, por conta de uma briga.

Torcedores do Voltaço promoveram uma verdadeira cena de desordem no momento em que um ônibus fretado por torcedores do Olaria chegou ao local. A confusão foi registrada por fotos e vídeos divulgadas em redes sociais.

Nas imagens é possível ver vários homens chamando os visitantes para a briga. Nota-se também que os torcedores que chegavam no ônibus se assustaram com a recepção e não avançaram.

Também dá para verificar em um dos vídeos que o motorista do veículo tenta sair do local, mas alguns rapazes avançam contra o coletivo.

Próximo à confusão, há uma viatura da Polícia Militar e os agentes conseguem dispersar o grupo. O ônibus, então, sai. Não há registro de prisões ou feridos.

Com o resultado em campo, o Voltaço se classificou para a final da Taça Santos Dumont, pela Série A2 do Carioca.