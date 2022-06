A Polícia Civil de Volta Redonda apura um caso de crime de assédio sexual sofrido por uma menina de 10 anos. O suspeito é um empresário de 60 anos, morador do bairro Vila Rica/Três Poços. Ele prestou depoimento na 93ª DP e teve o aparelho celular apreendido.

De acordo com relatos, o homem entrou em contato com a vítima por mensagem do aplicativo WhatsApp. Como o número era desconhecido, a menina comunicou aos pais a conversa. A partir daí, eles começaram a monitorar os diálogos. Inclusive, em um deles, o elemento chegou a convidar a menina para ir num motel.

Em outro momento, o pai da menor, se passando pela filha, marcou um encontro na última terça-feira (dia 7), com o assediador em uma praça pública do bairro Casa de Pedra. O horário e local foram informados à Polícia Civil, que fez a abordagem do empresário. Conforme havia relatado na conversa, ele estava numa caminhonete preta. As investigações estão em andamento e novas testemunhas ainda serão ouvidas. O suspeito foi ouvido e liberado, já que não houve flagrante.