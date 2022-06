Uma investigação conjunta da Polícia Federal Volta Redonda e da 18ª Delegacia de Polícia Civil (Praça da Bandeira) levou à prisão de um homem de 20 anos, acusado de pedofilia. O flagrante aconteceu no início da manhã de quinta-feira (dia 9), na Travessa Mariz e Barros, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Identificado como Jorge Santos Diniz Neto, o suspeito vinha sendo monitorado pelas autoridades policiais especializadas no combate a abusos sexuais contra crianças e adolescentes por meio da internet. A PF de Volta Redonda, chefiada pelo delegado Pedro Paulo Simão, compartilhou as informações recebidas do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas.

Com o material, compartilhado a equipe da 18ª DP se deslocou para os municípios de Nova Iguaçu e Queimados para cumprir mandado de busca e apreensão na residência e em seguida no endereço do trabalho do investigado. Entretanto, ao saber que policiais diligenciaram à sua procura, o investigado tentou escapar, porém, foi localizado na Tijuca e conduzido à delegacia.

De acordo com a polícia, uma análise prévia do material arrecadado no cumprimento da decisão expedida pela Vara Criminal de Queimados, “é possível afirmar que o conduzido está em flagrante no crime do artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê pena de reclusão de um ano e quatro meses para quem adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescentes.

No decorrer da investigação, o material apreendido passará por perícia do Instituto Carlos Éboli (ICCE), a fim de constatar ou não o crime de compartilhamento, que tem pena mais grave.

Segundo a Polícia Civil, Jorge Neto confessou na delegacia os abusos praticados contra dois adolescentes identificados e responderá também pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de material de pornografia infanto-juvenil. Após os procedimentos de praxe o preso será encaminhado para a Audiência de Custódia.

NCMEC

O NCMEC é uma Organização Não Governamental (ONG), sem fins lucrativos, que recebeu apoio do governo norte-americano para estabelecer um mecanismo centralizado de recebimento de “denúncias” sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.