O Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Olaria e, por ter a melhor campanha, está classificado para a final da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato do Carioca A2. Bruno Gallo marcou o gol tricolor e Paulo empatou para os visitantes.

Na decisão, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Macaé. A Fferj ainda não definiu a data da partida, que terá o mando sorteado.

Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço recebe o Remo-PA nesta segunda-feira (dia 13), às 20h, novamente no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Em um primeiro tempo truncado, as duas equipes pouco assustaram os goleiros adversários. A primeira chance do Voltaço foi com Pedrinho, que arriscou de canhota e a bola saiu à direita do gol. A resposta do Olaria veio com Jefferson, que bateu da intermediária e mandou por cima do gol.

O lance mais perigoso saiu nos acréscimos. Igor Bolt tabelou com Wendson, invadiu a área, mas, na hora de finalizar, acabou travado pelo defensor. A bola ainda ficou viva na área, mas Guilherme conseguiu dar um tapa nela e tirar antes do Bruno Santos conseguir finalizar para o gol.

Na volta do intervalo, a partida ganhou em emoção após a parada técnica e os dois goleiros apareceram com grandes defesas, impedindo que o zero saísse do placar.

O primeiro a trabalhar foi Dida, que fez linda defesa em chute da entrada da área de Matheus. Já Guilherme se esticou todo para defender cabeçada de Thomas Kayck.

Até que, aos 42 minutos, o Volta Redonda abriu o placar. Caio Vitor cobrou escanteio na área, Bruno Barra desviou e Bruno Gallo completou para o fundo das redes.

A vantagem tricolor não durou muito tempo, porque o Olaria empatou aos 46 minutos com Paulo. Porém, a reação dos visitantes parou por aí e o Esquadrão de Aço se classificou com o empate para a final da Taça Santos Dumont.

Foto: Divulgação VRFC