A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) atendeu ofício do Sindicato dos Metalúrgicos e reabriu as conversas para a renovação do Acordo Coletivo 2022-2023. Na manhã desta sexta-feira (do 10), as partes se reuniram e foi definida que a proposta que será levada à votação na próxima quarta-feira (dia 15) é a mesma aprovada por trabalhadores de outras unidades do grupo.

No encontro, da manhã de hoje, empresa foi representada pelo diretor de Gente, Gestão e Diversidade, Leonardo Abreu, e entidade sindical, por sua vez, pelo presidente Silvio Campos.

A proposta a ser votada na próxima quarta-feira prevê reajuste de salarial de 12% para os trabalhadores com vencimentos de até R$ 5 mil e o mesmo percentual para técnicos e aqueles que estão no primeiro nível de liderança. Para os metalúrgicos que ganham acima desse valor, o reajuste será de 10%. Todos retroativos a 1° de maio.

Veja os demais itens:

– Cartão alimentação – R$ 500,00, com desconto de 5% a título de participação.

– Reembolso creche – R$ 652,00.

– Crédito extra no cartão alimentação no valor de R$ 900,00 em duas parcelas, a primeira em cinco dias úteis após a assinatura do acordo e a segunda no dia 16 de dezembro de 2022.

– Crédito extra de R$ 900,00 no cartão alimentação pelo Banco de Horas, a ser pago para os trabalhadores que registram ponto, supervisores e coordenadores e, até cinco dias após a assinatura do acordo.

– Criação de comitês para avaliar propostas de possíveis melhorias nos serviços de saúde e alimentação

– Abono 2021 – pagamento de abono em substituição da PPR de 76% do Target, representando 1,9 salário em até cinco dias úteis após a assinatura do acordo.