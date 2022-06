Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda prenderam, nesta sexta-feira (dia 10), um homem acusado pelo crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica. Havia contra o autor um mandado de prisão preventiva pendente.

O preso foi encontrado no município de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro, a partir de informações obtidas pelo Setor de Inteligência da delegacia. O criminoso será conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.