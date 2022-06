12 de junho, Dia dos Namorados! Dia de inspirar os apaixonados, movimentar os mais diversos setores de comércio e serviços e acelerar os números da economia. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), cerca de 92 milhões de consumidores devem ir às compras para presentear a pessoa amada.

Além da troca de presentes, a data mais romântica do ano também proporciona bons ganhos para outros ramos, como alimentício, hotelaria e beleza. Na região, empresários de diferentes segmentos já se preparam para concretizar bons negócios neste período.

Flores, por exemplo, são sempre uma aposta certeira em qualquer ocasião. E no Dia dos Namorados não seria diferente. Prova disso é que representantes do setor estimam cerca de 50% de aumento nas vendas para os dias que antecedem o domingo, dia 12.

“A expectativa é alta, já que as flores são um dos presentes mais indicados e procurados para essa data”, explica Andréa Teixeira, proprietária de uma floricultura em Volta Redonda.

Porém, com os preços das flores em alta desde o Dia das Mães, o empresário precisa buscar alternativas para oferecer ao cliente que quer gastar menos, mas não quer deixar de presentear. “A solução são arranjos menores ou em outras cores, já que o vermelho é onde concentra a maior alta de preços. Flores são sempre uma das opções mais calorosas para presentear, elas agregam mais sentimento e podem ser ajustadas de acordo com o investimento disponível. Além de serem um presente mais romântico, também podem acompanhar outro mimo, tornando-o ainda mais significativo”, destaca Andréa.

Ainda segundo a pesquisa da CNDL, as roupas lideram o topo do ranking dos presentes mais procurados para este ano, uma expectativa que anima os empresários do setor de vestuário. Luís Antônio Nogueira Feris é dono de uma loja especializada em roupas masculinas e femininas e diz que o movimento desde o mês é similar ao de maio, mês das Mães, tradicionalmente considerada a melhor época de vendas para os lojistas.

“Estamos bem confiantes, cremos num crescimento de até 60% em relação ao mesmo período do ano passado, pois a implicação da pandemia está atingindo bem menos nos hábitos de consumo”, comenta Luís Antônio, enumerando a moda em geral, tanto masculina como feminina, os acessórios, pijamas e calçados como itens mais procurados em seu estabelecimento.

“Desde o mês de abril, o nosso segmento tem tido uma forte recuperação em relação aos dois anos anteriores. O fator ‘frio’ contribuiu, porém, creio que o aquecimento no segundo semestre vai nos fazer ter um 2022 como há muito anos não víamos no comércio: de boas vendas e geração de emprego e renda”, aposta o empresário.

Cabe ressaltar que o movimento em lojas de roupas neste período se deve não apenas às compras para presentear a pessoa amada como também na busca por looks para comemorar a ocasião.

E se tem roupa nova, os cuidados com o visual não podem ficar para trás. Nos dois salões de beleza de Fátima Ribeiro, em Volta Redonda e Resende, há poucas vagas disponíveis na agenda.

“Nessa semana já notamos um aumento muito grande, inclusive por vouchers de serviços para presente. Mesmo a data caindo em um domingo, há grande procura para o dia que antecede”, conta a cabeleireira e empresária, citando a hidratação, escova e unha como os atendimentos mais requisitados para esses dias.

Engana-se quem pensa que o serviço de beleza é exclusivo do público feminino. Segundo Fátima, há também uma grande demanda de clientes homens que querem dar aquele ‘tapa no visual’ para celebrar a data com a pessoa amada.

Presente comprado, roupa escolhida e visual em dia, hora de partir para as comemorações. Segundo a Associação dos Bares e Restaurantes (Abrasel), o 12 de junho é uma das melhores datas para o setor e, por cair em um domingo, deve agitar os estabelecimentos gastronômicos durante todo o fim de semana.

Álvaro Gonçalves, dono da Adega do Portuga, no bairro Monte Castelo, na Cidade do Aço, acredita que as comemorações serão divididas e, portanto, já preparou sua equipe para receber os clientes já a partir da noite de sábado, véspera dos Dia dos Namorados. “Risoto de camarão, bacalhau, pratos com cordeiro, moqueca de peixe com camarão são algumas das opções que mais saem e que agradam os casais”, enumera o empresário, prevendo um aumento de 40% a 50% nas vendas de sábado e domingo. Ah, e para acompanhar os pratos oferecidos no cardápio, o estabelecimento de Álvaro possui uma vasta carta de vinhos.

Hoteleiro

Com as flexibilizações pós-pandemia e o setor hoteleiro já funcionando em sua totalidade, os hotéis, motéis e pousadas também estão na expectativa de receber os casais apaixonados que desejam ‘esticar as comemorações’ com mais conforto e tranquilidade. Sérgio Rodrigues e Edna Akico possuem uma charmosa e romântica pousada em Visconde de Mauá e contam que as reservas para o Dia dos Namorados se esgotaram há mais de três meses.

“E, mesmo já tendo alugado todas as unidades, continuam os contatos de clientes solicitando reservas. É um hábito comum no Brasil, deixar para agendar nos últimos dias. Inclusive, inacreditavelmente, muitos clientes aparecem aqui, sem nenhuma reserva, solicitando quarto”, relata Sérgio, destacando que a data se faz ainda mais especial por cair no meio da temporada de inverno.

E ter um atrativo faz toda a diferença na hora de fidelizar o hóspede. Na pousada do casal, além da opção de café da manhã japonês, o hóspede pode degustar chopes grátis e pode adquirir um “Kit Romântico”, composto por velas, pétalas de flores, amenities, balões, chocolate, espumante e serviço de vinho, com taças e balde de gelo. Tudo para fazer daquele momento ainda mais inesquecível.

Quem também deve faturar nos próximos dias são os micro e pequenos empreendedores. Com talento e inovação, aqueles que apostam em itens personalizados têm retorno garantido. É em um quartinho, localizado nos fundos da casa de Janaína Barbosa, em Resende, que ela confecciona diversos produtos com ‘a cara’ do homenageado. São canecas com nomes, almofadas com fotos, chinelos com escrita do casal, chaveiros e tantos outros ‘mimos’ que agregam valor ao presente.

“Acredito que os produtos feitos a mão tenham seu valor, por serem fabricados especialmente para aquela pessoa, que marcará uma data importante e servirá de recordação para a vida toda”, diz Janaína, respaldada pelos mais de 150 clientes que garantiram suas encomendas. E, entre uma produção e outra, o telefone não para de tocar.

“Ainda tem gente querendo, mas infelizmente trabalho sozinha e não tenho mais braço para pegar. É triste negar um serviço, mas para o ano que vem vou me preparar melhor para que todos sejam atendidos”, garante.

Dia dos Namorados em números

O Dia dos Namorados este ano promete injetar cerca de R$ 18,06 bilhões na economia. É o que diz uma pesquisa realizada pela CNDL e pelo SPC Brasil. Segundo o levantamento, dos 57% dos entrevistados que pretendem comprar presentes, 61% vão homenagear os esposos ou as esposas e 31% planejam agradar os namorados ou namoradas.

Ainda de acordo com a pesquisa, 56% pretendem comprar um único presente, enquanto 31% devem investir mais e adquirir dois itens. Cerca de 34% preveem desembolsar um valor maior que no ano passado, 31% pretendem gastar a mesma quantia e 18% preferem economizar, gastando menos. Com isso, o tíquete médio dos presentes deve ficar entre R$ 196 e R$ 234.

Neste ano, as roupas lideram a preferência entre os presentes mais procurados, com 37%, seguidas de perfumes, cosméticos e maquiagem (34%), calçados (23%), um jantar (19%) e bombons e chocolates (19%).