Atleta de Volta Redonda, Caio Souza voltou a ser o destaque brasileiro neste domingo (dia 12) na Copa do Mundo de ginástica artística em Osijek, na Croácia. Ele faturou três medalhas: prata no salto sobre a mesa e nas argolas e bronze na barra fixa.

A conquista no salto veio com a média de 14.616, depois dele marcar 14.600 e 14.633 nas duas tentativas. O ouro foi do ucraniano Igor Radivilov, com 14.866, e o bronze do turco Adem Asil, com 14.483.

Na prova das argolas, Caio obteve a nota de 14.733 (8.533 de execução e 6.2 de dificuldade). Somente o turco Adem Asil, com 14.900, ficou na frente do brasileiro. O azeri Nikita Simonov fechou o pódio com a nota de 14.633.

Na barra fixa, teve dois brasileiros no pódio. Lucas Bitencourt e Caio Souza conquistaram a mesma nota, 14.266. Mas, como a nota de execução do Bitencourt foi maior (8.566 contra 7.966), ele faturou a prata e o Caio ganhou o bronze. O croata Tin Srbic foi o melhor com 14.300.

Nesse sábado (dia 11), Caio Souza já havia ido ao pódio na prova do cavalo com alças, ficando com a medalha de bronze.

Foto: Rodolfo Vilela/Rede do Esporte

Com informações da Agência Brasil