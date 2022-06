Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.490 da Mega-Sena 2490, sorteado nesse sábado (dia 11). Com isso, o prêmio acumulou w pode pagar um valor estimado em R$ 52 milhões no próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 11 – 16 – 17 – 41 – 46 – 59

Sessenta e cinco apostas acertaram cinco dezenas e cada uma delas vai receber R$ 65.482,06. Os 5.432 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.119,38 cada um.

As apostas para o sorteio podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de quarta-feira (dia 15) nas casas lotéricas, pela internet ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.