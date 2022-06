A Vila Santa Cecília foi palco da segunda edição de 2022 do projeto “Rua de Compras” em Volta Redonda, uma parceria da prefeitura, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), para fomentar o comércio local. Transformadas em um shopping a céu aberto neste sábado (dia 11) as principais ruas do centro comercial atraíram muitas famílias que, além de aproveitar as promoções oferecidas pelos lojistas, puderam conferir as atrações culturais, de lazer e os serviços disponíveis gratuitamente.

A Banda Municipal abriu a programação cultural com sucessos da MPB em frente ao Cine 9 de Abril e fez com que as pessoas parassem para assistir a apresentação. O prefeito Antônio Francisco Neto, ao lado do vice-prefeito Sebastião Faria e do assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira, também prestigiou os músicos da banda.

“O avanço da vacinação contra Covid-19 nos permite a realização de eventos como este, que une o incentivo ao comércio, muito prejudicado pela pandemia, e a oferta de serviços, lazer e cultura, de graça para os moradores da cidade e dos municípios vizinhos, que também são clientes do nosso comércio diversificado. Aqui, se valoriza desde o pequeno artesão e microempreendedor até as grandes lojas e marcas que veem em Volta Redonda a oportunidade de mercado e crescimento”, disse Neto.

A programação preparada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) seguiu com o Coral Municipal, também em frente ao Cine 9 de Abril; o Bloco Carnavalesco Pé de Galinha, que desfilou entre as ruas 14 e 16; e o show de música instrumental com Rodrigo Guerra e Juliano Miguel, no palco principal do evento, sob o Memorial Getúlio Vargas, na Praça Rotary. No Memorial Zumbi teve troca de livros, trancistas e apresentação de capoeira. Durante o dia também teve Feira de Artesanato, além da intervenção de grafite a cargo do artista visual Ayala.

Atrações também incluíram recreação para as crianças, cuidado com a saúde e a beleza

A Secretaria de Ação Comunitária levou para a Vila a Brinquedolândia e o Caminhão do Cabelo/Trancistas, que atraiu muita gente interessada em mudar o visual para o Dia dos Namorados. Kely Cristina, moradora da Vila Mury, estava com a neta Manuela, de três anos, e resolveu trançar o cabelo para surpreender os familiares. “Vim fazer compras, mas quando passei e vi o trabalho resolvi fazer. É muito bom inovar na aparência, ainda mais de graça”, falou.

As ruas do centro comercial também abrigaram praça de alimentação com foodtrucks e brinquedos infláveis. Outras secretarias municipais também fizeram ações durante o evento. A Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) realizou mais uma edição do espaço de adoção “Família Animal”; a Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) garantiu diversão e movimento: atividades esportivas, como o Badminton, e de lazer foram ofertadas e a Secretarias da Mulher e Direitos Humanos (Smdh) também aproveitou o grande público para conscientizar sobre diversos temas.

Secretaria Municipal de Saúde fez plantão de vacinação

O estande, montado na sede da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogras (CMPD), na Rua 16, recebeu moradores durante todo o dia. Leonardo do Carmo, que mora no bairro Rústico, foi se imunizar contra a gripe ante de seguir para o trabalho. “Aproveitei o tempo livre para conferir as promoções da ‘Rua de Compras’ e cuidar da saúde”, disse.

E o plantão de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde segue no domingo, 12, e na segunda, 13. No domingo, 12, as doses das vacinas serão aplicadas nas UBSFs Conforto e Vila Mury, das 8h às 16h. No Zoológico Municipal, das 9h às 16h. Já no shopping Park Sul, das 10h às 20h, e no Sider Shopping, das 14h às 20h. E na segunda-feira, 13, as doses seguirão sendo aplicadas nas UBSFs Conforto (das 8h às 16h) e Vila Mury (das 8h às 18h30), e nos shoppings Sider e Park Sul, das 10h às 20h.

Podem se vacinar contra a gripe toda a população a partir dos seis meses de idade. E conta Covid-19: 1ª e 2ª dose para quem não se vacinou a partir de 5 anos; 3ª dose para pessoas acima de 12 anos, que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses; e 4ª dose para pessoas com 50 anos ou mais, gestantes, puérperas, profissionais de Saúde, Educação, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidade, assistentes sociais e agentes de Segurança Pública – que receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Testagem para Covid-19

Todos os dias – de sábado a segunda – haverá realização de testes para Covid-19 na central de testagem (Rua 546, nº 95A – bairro Jardim Paraíba), em funcionamento das 8h às 18h30, e nas UBSFs Conforto (das 8h às 16h) e Vila Mury (das 8h às 18h30).

A secretaria de Saúde recomenda o agendamento dos testes pelo site: www.voltaredonda.rj.gov.br. Entretanto, os locais também atenderão a livre demanda, ou seja, pacientes sem agendamento prévio também poderão ser assistidos. A secretaria ressalta, no entanto, que o paciente opte pelo sistema de agendamento para organizar o trabalho nos locais e reduzir a fila de espera.