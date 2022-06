A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (dia 14), a cerimônia de posse do Superintendente Regional da PF no Estado do Rio de Janeiro, delegado Ivo Roberto Costa da Silva. O policial substitui o delegado Tácio Muzzi Carvalho e Carneiro.

A solenidade formaliza um ato administrativo de grande relevância para a Polícia Federal. O Superintendente Regional terá por missão o planejamento, a direção, a coordenação, o controle e a execução das atividades institucionais no Rio de Janeiro, cumprindo-lhe a observância estrita das normas legais, assim como das diretrizes emanadas pelas unidades centrais.

Em discurso, o Diretor-Geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira, ressaltou a importância das superintendências regionais. “É o trabalho nos Estados da Federação que marca a atuação da PF junto à comunidade, integrando o sistema público de segurança local, em conjunto com outras forças, impactando na vida do cidadão comum”.

O diretor desejou boas-vindas e sucesso ao novo superintendente, destacando a experiência curricular e capacidade técnica para o bom desempenho da missão. Na oportunidade, agradeceu a atuação do delegado Tácio Muzzi Carvalho e Carneiro à frente da unidade.

Além do Diretor-Geral da PF e do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a cerimônia foi acompanhada pelos diretores centrais, autoridades civis e militares, servidores policiais e administrativos, colaboradores, instituições parceiras, parlamentares, representações consulares, representantes de entidades de classe, imprensa, familiares do empossando e convidados.

Experiência profissional do novo superintendente

Ivo Roberto Costa da Silva é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Itu/SP e pós-graduado em Direito Processual Penal pela Escola Paulista da Magistratura/SP.

Ingressou nos quadros da PF em 2008, como Delegado de Polícia Federal, atuando na Superintendência Regional em São Paulo (SR/SP).

Na SR/SP, foi membro da Comissão de Fiscalização de Produtos Químicos até o ano de 2009. Entre 2010 e 2013, foi supervisor do Grupo Especial de Investigações Sensíveis. Entre 2011 e 2012 foi, ainda, chefe substituto da Delegacia de Repressão a Drogas, passando à titularidade desta Unidade, onde permaneceu até 2015.

Em 2017, passou a atuar na Sede da Polícia Federal, em Brasília, desempenhando as funções de chefe do Setor de Repressão ao Desvio de Produtos Químicos da Coordenação Geral de Repressão a Drogas, Armas e Facções Criminosas; chefe substituto e, mais tarde, Titular do Serviço de Análise de Dados e Inteligência Policial da CGPRE; chefe substituto e, mais tarde, Titular da Divisão de Operações de Repressão a Drogas, também da CGPRE.

O delegado Ivo Roberto foi, ainda, Oficial de Ligação da PF em El Paso – Texas – Estados Unidos, de 2019 a 2021.

Em agosto de 2021, assumiu a Delegacia Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, da Superintendência Regional no Espírito Santo. Em 2022, ocupou a Chefia Substituta da Delegacia Regional Executiva daquela SR.

O empossando é, ainda, professor da Academia Nacional de Polícia; foi membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de São Paulo e Oficial de Enlace da PF junto à SENAD do Paraguai.

O novo Superintendente da PF no Rio de Janeiro tem, em seu currículo, participação em ações de capacitação em nível nacional e internacional. Além de homenagens e condecorações de várias instituições policiais.

Foto: divulgação PF