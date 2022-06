A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) contratou um assessor para ajudar a preparar um plano para tentar comprar a mineradora Samarco, joint venture da Vale e da BHP que está em recuperação judicial, disseram pessoas a par do assunto. O grupo do empresário Benjamin Steinbruch contratou a boutique de reestruturação RK Partners para ajudá-la a elaborar uma proposta, segundo as fontes, que pediram para não serem identificadas porque nenhum anúncio oficial foi feito.

A ideia seria que a CSN fizesse a chamada oferta de “stalking-horse”, ou seja, uma oferta base para que os demais possíveis compradores não possam ofertar valores abaixo disso. A empresa espera que isso possa ajudar a acabar com as disputas entre os detentores de títulos da dívida e acionistas da Samarco, segundo as informações. A Samarco ficou impossibilitada de pagar suas dívidas após o rompimento da barragem de resíduos em 2015, que matou 19 pessoas e quase destruiu duas vilas em Mariana (MG).

A empresa interrompeu a produção e demorou até dezembro de 2020 antes de poder reiniciar parcialmente as operações. Ela listou cerca de R$ 50 bilhões em dívidas inadimplentes em seu pedido de recuperação judicial de abril de 2021. Após anos de negociações malsucedidas, a Samarco apresentou planos de reestruturação de sua dívida que foram rejeitados pelos detentores de títulos.

Na sexta-feira (dia 17), a empresa entrou com uma petição criticando a proposta de reestruturação da dívida dos detentores de títulos, apresentada em maio. Uma audiência de conciliação está marcada para esta terça-feira (dia 21). A contratação da RK Partners pela CSN foi publicada pela primeira vez pelo colunista do jornal O Globo Lauro Jardim.

