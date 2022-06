Policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda prenderam nesta segunda-feira (dia 20) Wanderson Felipe Ferreira Martins, acusado pelo crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo 1º Juizado Especial. Wanderson teria agredido a companheira em 2018, no bairro Ponte Alta, apertando os braços e desferindo golpes com cabo de vassoura na vítima.

Após informações do setor de inteligência, os policiais localizaram o agressor na Rua Santa Isabel, no bairro Retiro, onde foi dada voz de prisão. Wanderson foi conduzido à DEAM-VR e, após cumprida as formalidades de legais, será encaminhado ao sistema prisional ficando a disposição da Justiça.