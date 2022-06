Nem o frio atrapalhou a mobilização dos seguidores do vereador Rodrigo Furtado, que encheram o salão nobre da Aciap de Volta Redonda na noite de segunda-feira (dia 20) para ouvir a prestação de contas do deputado federal e ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Vinícius Farah. Os presentes puderam conhecer detalhadamente o trabalho do ex-prefeito de Três Rios e pré-candidato à reeleição.



“Me sinto honrado de ver tantas pessoas num dia frio e em plena segunda feira ouvindo um político. Por isso, é com muita satisfação que venho falar do meu trabalho desde que fui prefeito até meu mandato atual como deputado federal, passando ainda pela secretaria de Desenvolvimento Econômico”, adiantou Farah.

Durante sua prestação de contas, Farah defendeu a necessidade de políticas públicas para geração de emprego que, no seu entender, é a solução para os problemas da população. “Tres Rios já foi considerada uma das cidades mais violentas do estado e um dos piores lugares para se viver. Já foi até tema de reportagem no Fantástico por causa dos problemas que a população enfrentava. Quando fui prefeito mudamos essa realidade apenas dando emprego à população“, resumiu Farah, salientando que foi responsável por uma considerável isenção de impostos para empresários. “Desta forma puderam investir na cidade e hoje Três Rios é um exemplo de gestão e desenvolvimento”.

Farah contou ainda que se tornou secretário justamente pelos projetos implementados em três Rios durante sua gestão como prefeito. Com isso, implementou e aprimorou ideias que caíram nas graças de prefeitos de várias cidades fluminenses. Um desses projetos é o Desenvolve RJ, que está presente em Volta Redonda. “O Resolve RJ, que em Volta Redonda ficará em local com 120 metros quadrados no shopping Park Sul, auxiliará pequenos empreendedores e grandes empresários a resolver questões referentes aos seus negócios em um único espaço físico. O mesmo local, vai abrigar todas as soluções necessárias para dar início ao projeto”, comentou Farah.

O vereador Rodrigo Furtado elogiou a atuação de Farah afirmando que seu trabalho na Câmara é inspirado nele. “Nossa população precisa de pleno emprego para se desenvolver e ter dignidade, mas para isso é necessário ambiente propício para que empreendedores possam se instalar na cidade. Farah tem esse pensamento e isso o fez um dos melhores prefeitos do Sul Fluminense em seu tempo a frente de Três Rios. Ele possibilitou para Volta Redonda iniciativas importantes que vão gerar muitos frutos. E é com base nessa premissa que desenvolvo meu trabalho, pensando em leis que vão abrir cada vez mais oportunidades de emprego para os voltarredondenses”, disse.

Condomínio Industrial

Antes da prestação de contas, Rodrigo Furtado, Vinícius Farah e suas respectivas equipes visitaram o Residencial Jardim Mariana, na Rodovia do contorno, empreendimento da Aceplan. “O local é um belo exemplo de empreendedorismo bem sucedido. São mais de mil unidades residenciais construídas. Fomos ver como as obras se desenrolaram ao passo que fomos garantir que haverá segurança para a população que utiliza a Rodovia, pois muitos acidentes graves e alguns fatais aconteceram por lá”, explicou Furtado. “Para além disso fomos plantar sementes que esperamos frutificar na construção de um condomínio industrial para aquela localidade”, completou o vereador.

Vale lembrar que o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico garantiu a construção de condomínios industriais para algumas cidades fluminenses. Barra Mansa e Pinheiral foram contempladas. Volta Redonda ficou para trás justamente por falta de terreno. “O governo do estado não pode comprar ou alugar terreno para condomínio Industrial, pode apenas se comprometer em construir as instalações. Por isso dependemos do prefeito “, explicou Farah que, junto com Rodrigo Furtado, tenta estabelecer dialogo entre a prefeitura e o empresário Mauro Campos, dono da Aceplan e de uma infinidade de terras no município. “Se houver essa parceria o condomínio Industrial finalmente sai do papel”, comentou Farah.