Campeão da Taça Santos Dumont e já garantido na decisão do Campeonato Carioca A2, o Volta Redonda estreia na Taça Corcovado, segundo turno do Estadual, nesta quinta-feira (dia 23), às 15h, diante do Olaria na Rua Bariri.



Autor do gol de empate do Voltaço diante do Floresta-CE na segunda-feira, dia 20, pela Série C, o prata da casa Caio Vitor falou da importância de buscar os três pontos, não apenas para começar o segundo turno com vitória, mas também para seguir na liderança da classificação geral.



“Concluímos a primeira parte do nosso objetivo, que era conquistar o primeiro turno e estar garantido na decisão, porém, sabemos que ainda temos muita competição pela frente e precisamos manter o foco, seguindo na liderança também da classificação geral, que é algo muito importante. O Olaria tem uma grande equipe e, assim como foi na semifinal, quando tivemos uma partida muito difícil, e desta vez tenho certeza que não será um jogo fácil. Então, precisamos entrar fortes, respeitando o adversário, mas impondo o nosso ritmo de jogo para conquistar esta importante vitória”, projetou.



Campeonato Carioca sub-20



Pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Rio sub-20, o Volta Redonda foi derrotado por 2 a 1 pelo Nova Iguaçu na tarde desta quarta-feira, dia 22, no estádio Laranjão.



Kauan Souza marcou o gol do Voltaço. Léo Jacó e João Victor marcaram para os donos da casa.



A partida de volta será no dia 6 de julho, às 15h, no Raulino de Oliveira.



Foto: Divulgação VRFC