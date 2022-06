Os trabalhos de pavimentação de ruas e avenidas, executados pela Prefeitura de Vassouras, em diversas localidades da cidade não param. Somente neste semestre, 11 ruas já foram revitalizadas e outras quatro seguem em obras, com conclusão prevista para o final deste mês. O investimento, totalizando 22 ruas, tem custo estimado de mais de R$ 3 milhões.

A secretária de Obras, Serviços Públicos e Transportes, Beatriz Rocha , explicou que as ações fazem parte do programa de prevenção às chuvas, além de objetivarem melhorias no fluxo de carros e acessibilidade dos moradores.

“Esse asfalto traz qualidade de vida para a população, pois oferece mais acesso para os pedestres e veículos, além de facilitar o escoamento da economia local. Quando investimos em pavimentação de qualidade para as vias urbanas, realizamos a manutenção e drenagem para a água da chuva, investimos diretamente na economia, saúde e bem-estar da comunidade”, ressaltou a secretária.

Para os serviços estão sendo mobilizados 10 equipamentos e mais de 40 funcionários. Atualmente as ações ocorrem em quatro localidades: Rua Manoel Tomé da Rocha, Centro; Rua Laura de Carvalho, Barreiro; Rua Lourenço Leal e Rua Rua Aldo J. Ferreira, ambas no Tambasco. Outras 11 pavimentações já foram realizadas nas seguintes localidades: Rua Maximiniano Gomes, Centro; Rua Antônio Matoso Câmara, Centro; Rua do Bingue, Morro da Vaca; Rua Serra Grande, Mello Afonso; Rua Ranger Félix, Madruga; Rua Dr. Ernesto Dubugra, Madruga; Rua Antônio Dias Rosa / Vila Odete, Carvalheira; Rua Benedito Ultra, Itakamosi, Rua José Francisco, Santa Amália e Rua Custódio de Souza Caravana, na Carvalheira.

“Estamos avançando em diversas obras de infraestrutura no município. Todas as nossas secretarias trabalham com a política de fazer o que for importante para melhorar a vida dos vassourenses, e esse é um tema que sempe que reforço em nossas reuniões. O legado de um trabalho não é só com obras faraônicas que se apagam com o tempo, mas com ações que resultem em qualidade de vida para a população”, disse o prefeito, Severino Dias.

MAIS

E os serviços não param. O cronograma de obras seguirá pelas seguintes localidades: Av. Marechal Paulo Torres, Rua José Hoppe, Avenida Rui Barbosa, Rua Fernando Pedrosa, Rua Elvira Medeiro Gomes, todas no Centro; além da Rua Ambrósio Coutinho/ José do Patrocinio, na Carvalheira.

Foto: Divulgação