Em operação para combater o tráfico de drogas, realizada na manhã desta quinta-feira (dia 23), no complexo Vila Brasília, um suspeito de 19 anos, identificado como João Victor, morreu e três foram presos por tráfico de drogas. Houve intensa troca de tiros.

Após consulta feita pelos agentes do 28º BPM, foi constatado que o jovem morto na ação já havia sido preso no último dia 15 de abril de 2022 com 1.007 pinos de cocaína no mesmo bairro.

Uma pistola 380 com dois carregadores municiados, drogas e rádios comunicadores foram apreendidos na ação que contou com cerca de 60 policiais militares, com o apoio do 5ª CPA e da Guarda Municipal.

Os presos foram apresentados na 93ª Delegacia de Polícia (DP), junto com o material apreendido.

Fotos: PM