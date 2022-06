O primeiro grande encontro realizado pelo partido Democracia Cristã do Rio de Janeiro tem o intuito de promover o esclarecimento e a orientação dos pré-candidatos, desde o planejamento estratégico, passando pela área jurídica até a orientações contábeis e de Marketing. O evento promove o diálogo sobre o processo eleitoral e o esclarecimento de possíveis dúvidas dos pré candidatos em relação as regras para as eleições de 2022. As palestras serão feitas por especialistas de várias áreas

Estarão presentes o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o Presidente nacional do Democracia Cristã, José Maria Eymael, o presidente municipal do partido, o vereador Wilian Coelho e o presidente estadual do DC, Deputado Estadual Marcelo Cabeleireiro que afirma; “O evento vai fortalecer a unidade de todos que trabalham pelo partido e alinhar as escolhas fundamentais para as eleições 2022.” O encontro vai receber outras autoridades além dos pré- candidatos e seus coordenadores.

Os participantes vão poder interagir fazendo perguntas diretamente aos profissionais. O partido também disponibiliza aos seus pré-candidatos, profissionais que estarão a disposição para assessorá-los durante a campanha. O encontro promete muito diálogo e debates interessantes sobre a campanha de 2022. O evento acontece neste sábado, dia 25 de junho as 9 horas no auditório do Club Municipal da Tijuca que fica na Rua Haddock Lobo 359.

Foto: Reprodução / Club Municipal