O atendimento especializado para a mulher tem se mostrado cada vez mais necessário em uma sociedade em que diferentes tipos de violência; física, psicológica, econômica entre outras, ainda são uma realidade, independente da condição financeira da família.

Em Vassouras, a Prefeitura segue avançando nas políticas públicas para a mulher e inaugurou nesta quinta-feira (dia 23), a nova sede da Secretaria de Integração de Políticas da Mulher, localizada na Rua Expedicionário Sebastião Paiva, número 92, no bairro Residência. O novo espaço, segundo a secretária municipal da pasta, Rosa Maria Coelho, foi pensado para oferecer uma infraestrutura adequada e funcional para os profissionais e mais segura e acolhedora ao público que busca orientações e atendimento especializado.

“Estamos muito felizes em oferecer este novo espaço para as mulheres vassourenses e reforçar que elas não estão sozinhas. Aqui, elas serão atendidas com todo profissionalismo e acolhimento necessários para que se sintam seguras e bem orientadas sobre como agir, de acordo com a sua vivência”, informou a secretária Rosa Maria Coelho.

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, destacou a importância do trabalho de conscientização no combate ao enfrentamento à violência contra a mulher.

“É muito bom termos este espaço de acolhimento e de orientação para as mulheres, aliado ao trabalho de conscientização, principalmente dos homens, para que não se chegue a nenhuma situação de violência, seja ela de qualquer tipo”, destacou Severino Dias.

Além do atendimento na Secretaria de Integração de Políticas da Mulher, Vassouras também conta com a Patrulha Maria da Penha, que faz parte do programa da Polícia Militar de enfrentamento à violência contra a mulher.

“Vassouras vem avançando nas Políticas Públicas para a Mulher, com a criação da secretaria especializada, com uma rede de apoio que conta com profissionais de outras secretarias como a Saúde e Assistência Social. Também avançamos muito com a vinda da Patrulha Maria da Penha, que vem desenvolvendo um grande trabalho junto às mulheres do nosso município”, destacou a vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva.

A Secretaria de Integração de Políticas da Mulher de Vassouras também promove palestras, oficinas, cursos, entre outras atividades, em parceria com órgãos estaduais e federais, com o objetivo de incentivar a capacitação profissional e independência emocional e financeira da mulher.

Curso gratuito

Durante a inauguração da nova sede da Secretaria da Mulher, de Vassouras, aconteceu a abertura do curso “O Sabor do Marketing e das Vendas na Cozinha”. A ação é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Integração de Políticas da Mulher, a rede de supermercado Bramil e Instituto Federal.

No curso, disponibilizado para jovens a partir dos 16 anos com Ensino Fundamental Incompleto, serão apresentadas estratégias de marketing e preparo de receitas culinárias de baixo custo. O objetivo é capacitar esse público e promover sua autonomia na geração de renda.

Fotos: divulgação