Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, na quarta-feira (dia 22), uma mulher condenada pelo crime de tráfico de drogas. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão.

Após trabalho de inteligência, os agentes localizaram a foragida na rua República do Paraguai, no município de Barra Mansa, no Sul Fluminense. Segundo as investigações, em julho de 2018, ela e um comparsa foram detidos por policiais militares após uma denúncia de tráfico de drogas. A mulher seria responsável por armazenar as drogas vendidas em sua residência.