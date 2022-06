Hoje foi um dia especial para o município de Vassouras, que recebeu o workshop Turismo + Perto, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur). Durante o evento, foi inaugurada a exposição “A Arte Religiosa do Vale do Café”, e na sequência aconteceu o lançamento do Turismo Rural e do Turismo Religioso na cidade. Por fim, ainda houve espaço para debater a política de artesanato que está se desenvolvendo na região. Estiveram presentes o deputado estadual, Gustavo Tutuca, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, vereadores e empresários da região.

“Foi um dia muito importante para o turismo de Vassouras, que com essas duas rotas turísticas oficiais poderá atrair ainda mais pessoas para a região. Isso fortalece todas as cidades do Vale do Café, uma vez que fomenta também a economia e geração de emprego e renda. Isso tudo é fruto do trabalho que começamos lá atrás, ainda em 2020, por determinação do governador Claudio Castro, de dar atenção ao turismo no interior do estado”, disse Tutuca.

Também foi inaugurada uma placa de sinalização turística do Vale do Café, uma iniciativa da Setur, que vai instalar ao todo 4.000 placas com informações turísticas em todo o estado. Os modelos são produzidos de acordo com a especificidade de cada município, atendendo a uma reivindicação antiga dos municípios.

“A realização desse evento em Vassouras foi de suma importância para o trade turístico, onde criamos uma rota, em parceria com a Setur, para divulgar os atrativos religiosos e rurais da cidade, além de avançarmos na política de fomento ao artesanato local. Quero agradecer ao secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, pela parceria, e ao deputado Gustavo Tutuca, membro da Comissão de Turismo da Alerj, por todo apoio e carinho com Vassouras”, falou Wanderson.

Foto: Divulgação