Nesta terça-feira (dia 28), aconteceu em Brasília, a Etapa Nacional do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. E o município de Vassouras estava entre as finalistas, representando o estado do Rio Janeiro na categoria de “Marketing Territorial e Setores Econômicos”, em uma grande festa de celebração do empreendedorismo nacional e da gestão dos governos municipais.

O prêmio, que está em sua 21º edição, tem como objetivo reconhecer, valorizar e disseminar boas práticas das prefeituras no estímulo ao empreendedorismo e aos pequenos negócios.

A vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, representou o município na premiação e falou sobre a importância da cidade ter sido reconhecida em um evento tão concorrido e produzido pelo Sebrae.

“Participar da etapa nacional e ter o nome da nossa cidade reverenciado de forma tão positiva em Brasília já nos torna vencedores pelo trabalho de todos que lutam e se empenham para prestar um serviço de qualidade à população de Vassouras”, comentou Rosi, que ainda completou.

“Em abril, nossa gestão venceu a etapa estadual do prêmio, com o Projeto “Agricultura Familiar e Merenda Escolar”, que mostrou mais uma vez a potência de nossa cidade para o estado do Rio de Janeiro”, afirmou a vice-prefeita.

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, explicou que o Projeto incentiva a produção agrícola, prestigiando o agricultor local, destinando 100% dos recursos do PNAE à merenda escolar, através da aquisição exclusiva de produtores da agricultura familiar da nossa cidade. “Ou seja, é geração de emprego, renda e qualidade de vida para os moradores”, frisou.

“Vamos continuar aprimorando e investindo para que Vassouras permaneça sendo destaque de gestão no estado e no país”, finalizou Severino.