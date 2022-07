Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na quinta (dia 30), um homem de 35 anos, que dirigia uma caminhonete Saveiro transportando botijões de gás, por estar dirigindo alcoolizado.

Ele desobedeceu à ordem de parada dos agentes na rotatória do retorno de Penedo, no quilômetro 311 da Via Dutra, sendo alcançado cerca de 200 metros depois.

O teste do bafômetro comprovou a embriaguez. Ele foi levado para a delegacia de Itatiaia. Além da prisão do condutor, a polícia aplicou cerca de R$ 3.800 reais em multas, incluindo a infração, e também por estar a caminhonete com licenciamento vencido e em mau estado de conservação e segurança. A Saveiro foi apreendida.

Foto: PRF